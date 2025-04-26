Trabzon destanı

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmanın 72. dakikasında kullanılan taç atışında Salih topu nefis aldı ve klas bir şekilde dönerek pasını verdi. Topla buluşan Yiğit Kemal, sol ayağıyla güdümlü füze gönderdi: 1-0. 81'de sol kanattan Lukic'in kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mellberg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

SALZBURG BİLE TEBRİK ETTİ

89'DA orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden mermi gibi şutu ağlarla buluştu, tüm Türkiye sevinçten coştu: 2-1. Pazartesi finalde Barcelona'yı da yenip yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Yeni bir tarihi başarıya imza atan Trabzonspor'u rakibi Salzburg bile kutladı. Başta G.Saray, Beşiktaş olmak üzere hemen Türkiye'deki bütün takımlar bordo mavililer için tebrik mesajı yayınladı.

TUTKU, SADAKAT VE İNAT

TEKNİK direktör Eyüp Saka, maç sonrası şunları söyledi: "Bizi tanımlayacak üç kelime varsa; tutku, sadakat ve inat! Biz tutkulu, sadakati yüksek ve inatçı bir takımız. Bizim genlerimizde var bir durum. Her alanda mücadele etmek istiyoruz. Bugün de öyle oldu. Mutluyuz. Biz finali oynayacağımıza inanıyorduk. Bu inanç bizi buraya taşıdı. İnşallah finali de çok iyi oynar ve en üst düzey bir mutluluk daha yaşatırız. Bizim için tüm rakipler değerli."

BAŞKAN ERDOĞAN: 2 GOL DE MUHTEŞEMDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle tebrik ediyorum. Maçı izledim. İki golün ikisi de birbirinden güzel ve muhteşemdi. Salzburg'daki Trabzonlu hemşehrilerim orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum."

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

MAÇIN ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik telefonu aldıklarını ifade eden Eyüp Saka, şunları kaydetti: "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi arayıp tebrik ettiği için bu duyguyu bizimle yaşadığı, paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında Federasyon Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna, Montella hocamız bizi burada yalnız bırakmadılar. İnter maçından sonra bizi arayıp geleceklerini söylemişti."

FİNALİ DE KAZANIRIZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası şunları söyledi: "Trabzon buna alışkın. Daha önce liseler iki kez şampiyon oldu. Trabzonsporlu futbolcular Karadeniz'i gösterdi. İnşallah finali de kazanacağız" dedi.

TFF YALNIZ BIRAKMADI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da yer aldığı TFF heyeti, maç öncesinde Trabzonspor'u ziyaret etti. Ziyarette TFF heyetinde Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ziyarette yer aldı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor U19 Takımı'nı tebrik etti. Bak, 'kupaya son 1' notuyla yaptığı paylaşımında, "İlkleri başarmaya devam ediyoruz, Tebrik ediyorum" diye konuştu.

ÖNÜNE GELENİ DAĞITTI

TURNUVAYA Lig Şampiyonları yolundan katılan Fırtına, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı. 3. eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

İNTER'İ DE PAPARA'YA GÖMMÜŞTÜ

YARI finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordomavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi İnter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Temsilcimizin son kurbanı Salzburg oldu.

MEYDANA AKTILAR

BİNLERCE taraftar Salzburg maçını 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi. Bordo-mavililer ikinci yarıda yağan yağmura aldırış etmeden takımlarına destek vermeye devam etti. Bitiş düdüğüyle yoğun bir sevinç yaşandı.

DOĞAN: İNANILMAZ BİR GALİBİYET

BAŞKAN Ertuğrul Doğan, tarihi maçın ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, şunları söyledi: "Çocuklar gerçekten inanılmaz bir şeye imza attılar. Ben devamının geleceğine de eminim. Çünkü konsantrasyon o seviyede. Altyapıya 2-3 yıldır çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Buradaki en önemli şey sayın antrenörümüz ve oyuncuların başarısıdır. İnanılmaz bir iş yaptılar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Halen heyecanlıyız. Süper oldu. Camiamız için çok iyi oldu."

BİZE DESTEK VERDİLER

MAÇIN ardından konuşan futbolcu Oğuzhan Yılmaz: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanımız Ertuğrul Doğan bizi aradı. Bize ne kadar destek verdiklerini gösterdiler. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür etmek istiyorum."

ATV REKOR KIRDI

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Trabzonspor-Göztepe maçı gecenin en çok izleneni oldu. Karşılaşmayı canlı yayınlayan ATV, reytinglerde açık ara ilk sıraya yerleşti.