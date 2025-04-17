Ukrayna madeni!

Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 4 resmi maçta da fileleri sarsan Oleksandr Zubkov, Karadeniz derbisinde attığı 2 şık golle Çaykur Rizespor'u yıktı. Günün adamı olan Ukraynalı yıldız, Fatih Tekke'nin teknik adamlık görevine gelişiyle Fırtına'nın hücum hattındaki liderliğini üstlenmeye başladı. Öyle ki deplasmanda 4-1 kaybedilen Fenerbahçe mücadelesinde dahi bordo- mavililerin en etkili ismi olarak göze çarpan 28 yaşındaki kanat, Şenol Güneş dönemine göre çok daha iyi bir performans sergiliyor.

KİLİDİ AÇAN GOLLER ATTI

Şenol hoca ile 6 maçta 301 dakika forma şansı bulabilen Zubkov, sadece Hatay maçında gol atmıştı. Güneş döneminde maç başına ortalama 50.1 dakika süre alan Ukraynalı yıldız, Fatih Tekke'nin hocalığında karşılaşma başına 69.4 dakika forma giydi. Tekke'nin, 5 maçın 4'ünde ilk 11'de görevlendirdiği Zubkov, 4 gol attı. Rize ve kupadaki Bodrum FK maçlarında zaferi getiren Zubkov, 1-1'lik Göztepe mücadelesinde ise puanı kazandıran golü ağlara göndermişti.

SAĞ KANADIN SAHİBİ

Süper Lig'in kalan bölümünde ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un en önemli hücum kozu olarak gözüken Zubkov, sahada yaptıklarıyla şimdiden taraftarların gönlünde taht kurdu. Yeni sezonda sol kenar, 10 numara ve Banza'nın durumuna göre forvete yeni transferler yapılması bekleniyor. Fakat sağ kanatta Zubkov'un yeri şimdiden garanti. Fatih Tekke, daha güçlü bir takımda ve oyunda, Zubkov'un performans açısından patlama yapacağını düşünüyor.

YOL HARİTASI BELLİ

Başkan Ertuğrul Doğan, Zubkov'un bu etkili performansı nedeniyle yeni sezonda transferdeki yol haritasını belirlemiş durumda. Ertuğrul Doğan ve kurmayları, özellikle Ukrayna piyasasını yakın takip altında tutuyor. Gündemde yine Shakhtar Donetsk'ten Artem Bondarenko var. 24 yaşındaki yetenekli 10 numara için yeni bir hamle yapılacak. Bordo mavililer, kolay uyum sağlamaları, coğrafi yakınlık nedeniyle Ukrayna'dan başka futbolcular da almayı planlıyor.