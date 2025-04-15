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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Draguş şoku! Sakatlık...

Trabzonspor'a Draguş şoku! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Denis Draguş'un sağlık durumu hakkında bordo-mavili kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 16:11 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 16:20
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Trabzonspor'a Draguş şoku! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve maçın 46. dakikasında oyundan çıkarak yerini Muhammed Cham'a bırakan Denis Draguş'un sağlık durumu hakkında bordo-mavili kulüpten açıklama geldi. Açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Denis Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

İfadeleri kullanıldı.

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