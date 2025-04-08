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Haberler Trabzonspor Öne geçti ama 22 puan yitirdi

Öne geçti ama 22 puan yitirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı. Karadeniz devi, skor üstünlüğü sağladığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti. Ligde 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 36 puan toplayıp 11. sırada yer alan bordo-mavililer, arzu etmediği bir sezon yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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Öne geçti ama 22 puan yitirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı. Karadeniz devi, skor üstünlüğü sağladığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti. Ligde 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 36 puan toplayıp 11. sırada yer alan bordo-mavililer, arzu etmediği bir sezon yaşıyor.

24 YILIN EN KÖTÜSÜ

Trendyol Süper Lig'de 36 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. 2001-02 sezonunda aynı haftalar itibarıyla 35 puanla 10. sırada bulunan Fırtına, son 24 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

NEREDEYSE AYNI SENARYO

Trabzonspor, 2001-02 sezonunda 28 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet almıştı. 43 gol atıp 48 yemiş ve 35 puan toplamıştı. Bordo-mavililer, bu sezon da 28 maçı 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle geçti. Fileleri 45 kez sarstı, 36 gol yedi ve 36 puan topladı.

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