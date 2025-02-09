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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Kaluzinski harekatı!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Kaluzinski harekatı!

Trabzonspor'un 8 numara adayları arasına yeni bir isim ekledi. Bondarenko ve Ugrinic girişimlerinde çok yüksek bedellerle karşılaşan Fırtına, Antalya'nın Polonyalı yıldızına yöneldi. Jakub Kaluzinski için nabız yoklanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Kaluzinski harekatı!

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8 numara transferi için Shakhtar Donetsk'ten Artem Bondarenko ve Young Boys forması giyen Filip Ugrinic'e yönelen Trabzonspor, umduğunu bulamadı. Ukrayna ekibi, Bondarenko için kapıyı 10 milyon euro'dan açtı, İsviçre kulübü de Ugrinic için 8 milyon euro talep etti. Bu gelişme sonrası bordo mavili kulüp yönetimi, yurt içinden sürpriz bir futbolcuya yöneldi: Jakub Kaluzinski. Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında başarılı şekilde görev yapabiliyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı futbolcunun market değeri 3 milyon euro. Antalyaspor'un, maddi gelir elde etmek için Kaluzinski'nin satışına onay verebileceği dile getirilirken, 1.84 boyundaki oyuncu için Karadeniz devinin nabız yoklayacağı belirtildi. Genç futbolcu, 2023 yılında Lechia Gdansk'dan bedelsiz olarak Antalyaspor'a gelmişti. Sürekli forma giymesi ve istikrarlı performansıyla değerini 3 milyon euro'ya yükseltti.

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