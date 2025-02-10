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Haberler Trabzonspor 8 numara takibi

8 numara takibi

Orta sahada 8 numaraya takviye arayan Trabzonspor’da son olarak Antalyaspor’dan Kaluzinski listeye girerken, çalışmalar devam ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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8 numara takibi

Trabzonspor orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer 8 numara takviyesi için isimleri netleştirdi. Ara transfer döneminin artık son saatlerine girilirken çalışmalar son safhaya taşındı. Fırtına'da Antalyaspor'dan Jakub Kaluzinski de listeye alındı. Polonya yıldız için Antalyaspor'un 4 milyon euroyu bulan bir teklif beklediği aktarıldı. Öte yandan Karadeniz devinde Dinamo Kiev'den Mykola Shaparenko, Shakhtar Donetsk'ten Bondarenko, Club Brugge'den Hugo Vetlesen ve Hellas Verona'dan Ondrej Duda gibi isimler de gündeme girmişti.

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