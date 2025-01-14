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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Bruno Onyemaechi hamlesi: Görüşmeler tıkandı!

Trabzonspor'dan Bruno Onyemaechi hamlesi: Görüşmeler tıkandı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Portekiz temsilcisi Boavista'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Bruno Onyemaechi için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Trabzonspor'dan Bruno Onyemaechi hamlesi: Görüşmeler tıkandı!

Sol bek zirvesi başladı... Trabzonspor, piyasa değeri 3 milyon Euro olan Nijeryalı Bruno Onyemaechi için Boavista'nın kapısını çalarak transfer şartlarını sordu. Takvim gazetesinin haberine göre; Boavista, Trabzonspor'un teklif ettiği rakamın çok üzerinde bir bonservis bedeli talep etti. Fırtına'nın transfer için Portekiz temsilcisine 2.5 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor. Bu nedenle 2 kulüp arasındaki görüşmelerin şimdilik durduğu öğrenildi. Onyemaechi bu sezon 17 maçta 1476 dakika süre alırken 2 gol kaydetti.

ÇOK CİDDİ TALİPLERİ VAR

Nijeryalı sol bek milli takımdaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor dışında, 25 yaşındaki futbolcuya İtalya; Brezilya, ABD ve Meksika'dan da talipler var. FIFA'nın Boavista'ya getirdiği yasak nedeniyle daha önce gerçekleşemeyen bu transfer oyuncununperformansıyla yeniden gündeme gelmişti. Trabzonspor, bu transferle kadrosunu güçlendirmek ve sezonun 2. yarısında daha rekabetçi bir takım oluşturmayı hedefliyor. Onyemaechi'nin transferi gerçekleşirse hem savunmaya hem de hücuma önemli katkı sağlanacağı düşünülüyor...

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