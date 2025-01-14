Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vişça ile yola devam edilip edilmeyeceği netleşti. Şenol Güneş, "Vişça ile devam etmek istiyoruz. kendisine de yönetim kuruluna da söyledim. Görüşmeler başladı" dedi. Son 2 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik inanılmaz bir katkı sağlayan, bu sezon toplamda ise 4 gol, 6 asiste ulaşan Boşnak sağ kanat, yapılan sözleşme uzatma teklifiyle alakalı, "Onur duydum, görüşüyoruz. Burada çok mutluyum" dedi. Başakşehir'den alınan 34 yaşındaki yıldız, Fırtına ile 99 maça çıktı, 19 gol attı ve 34 de asist yaptı.