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Haberler Trabzonspor Vişça ile yola devam

Vişça ile yola devam

Son 2 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Edin Vişça’ya sözleşme uzatma teklifi yapıldı. 34 yaşındaki sağ kanat, “Onur duydum. Burada mutluyum. Görüşme yapıyoruz” cevabını verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Vişça ile yola devam

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vişça ile yola devam edilip edilmeyeceği netleşti. Şenol Güneş, "Vişça ile devam etmek istiyoruz. kendisine de yönetim kuruluna da söyledim. Görüşmeler başladı" dedi. Son 2 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik inanılmaz bir katkı sağlayan, bu sezon toplamda ise 4 gol, 6 asiste ulaşan Boşnak sağ kanat, yapılan sözleşme uzatma teklifiyle alakalı, "Onur duydum, görüşüyoruz. Burada çok mutluyum" dedi. Başakşehir'den alınan 34 yaşındaki yıldız, Fırtına ile 99 maça çıktı, 19 gol attı ve 34 de asist yaptı.

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