Malheiro tarihe geçti

Bordo mavililerin sezon başında Boavista takımından 2 milyon euro'ya satın aldığı Pedro Malheiro, Antalyaspor maçında 3 golle şov yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor tarihinde hat-trick yapan ilk bek oldu. Bu sezon ligde 17 maça çıkan ve 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Malheiro, Bosingwa ve Pereira'dan sonra üçüncü Portekizli sağ bek olarak kendini ispatladı. Trabzonspor, Bosingwa ve Pereira'ya da atıfta bulunarak, "Portekizli sağ bek, nefis" paylaşımı yaptı.

İLK KAFA GOLÜ

Malheiro, 3 isabetli şutunda da golü bulurken, 3 başarılı çalım ve 3 sahipsiz top kazanma başarısı ile müthiş bir istatistik sergiledi. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde Egemen Korkmaz'dan (Eylül 2009- Başakşehir'e karşı) sonra Trabzonspor formasıyla hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu oldu. Kariyerindeki ilk kafa golünü de Antalya'a karşı kaydetmiş oldu.