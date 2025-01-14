22 puanla kapattı

Trabzonspor, Lig'in ilk yarısını 22 puanla tamamladı. Bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililer umutlarını ikinci yarıya taşıdı. İlk yarıyı Antalya'ya karşı kazandığı farklı galibiyetle kapatan Karadeniz devi, ikinci yarıda yeniden zirvede yer almanın hesapları yapılıyor. Karadeniz devi ilk yarıda attığı 30 gole karşı kalesinde 24 gol gördü. Trabzonspor attığı 30 golün 22'sini iç sahada, 4'ünü de deplasmanda kaydetti.

DIŞARDA KAZANAMADI

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerden uzak bir performans sergileyen ve üst üste iki maç kazanma kazanamayan Trabzonspor'un, hiç deplasman galibiyeti de bulunmuyor. Fırtına, son 10 yılda hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk sezonu yaşamış oldu.

EVİNDE 18 PUAN

Bordo-mavili takım, Papara Park'ta Beşiktaş, Kayseri ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Konyaspor, Başakşehir, Adana Demir, Bodrum ve Antalya'yı mağlup etti. Bu sonuçlarla sahasında 3 beraberlik ve 5 galibiyetle toplamda 18 puan toplamış oldu. Karadeniz devi sahasında sadece Fenerbahçe'ye karşı mağlup oldu.

1 KIRMIZI 44 SARI KART

İlk yarıda kırmızı kart gören tek oyuncu Vişça olurken, 18 oyuncu 44 kez sarı kart gördü. Fırtına'da en fazla sarı kart gören Malheiro (5) olurken, diğer sarı kart görenler şu şekilde oldu. Mendy, Serdar (4), Okay, Eren, Uğurcan, Ozan, Banza (3), Cham, Denswil, Nwakaeme, Ali Şahin, Enis, Lunstram (2), Draguş, Bardhi, Vişça, Hüseyin (1)

VAZGEÇİLMEZ UĞURCAN ÇAKIR

Takımda ilk 18 hafta itibariyle en fazla süre alan oyuncu, maçların tamamında ilk 11'de başlayarak 90 dakika forma giyen (1620 dakika) Uğurcan Çakır oldu. Onu 17 maçta 1482 dakika ile Malheiro takip etti. Mendy 17 maçta 1479 dakika süre ile üçüncü sırada yer alırken, Eren 16 maçta 1355 dakika ile dördüncü, Banza 15 maçta 1314 dakika süre ile beşinci sırada yer aldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Trabzonspor, bu sezon sahasında Adana Demir ve Antalya'yı 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı. Karadeniz devi in son 2019-20'nin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.