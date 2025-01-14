Simon Banza zirvede

İlk yarıda en skorer oyuncu attığı 12 golle Simon Banza olurken, 9 farklı oyuncu gol katkısı sağlamayı başardı. Bordo mavili takımda atılan 30 golün oyunculara göre dağılımı ise şu şekilde: Simon Banza: 12, Vişça 4, Cham 4, Malheiro 4, Ozan 2, Nwakaeme, Draguş, Okay ve Umut Bozok 1'er gol.

ASİST KRALI CHAM

Asist krallığında ise Cham bulunuyor. Avusturyalı 10 numara 6 asistle bordo- mavili takımda başı çekerken, Vişça 3 asistle ikinci, Malheiro ile Banza 2'şer asistle üçüncü sırayı paylaştı. 1'er asisti bulunan oyuncular ise şu şekilde: Nwakaeme, Arif, Mendy, Cihan, Draguş, Bardhi, Enis Destan, Eren, Okay, Ozan.

PAPARA'DA DAHA GOLCÜ

Fırtına, bu sezon ligin 19. haftası sonunda 30 golün 22'sini iç sahada kaydetti. Karadeniz devi, iç sahada 9 maçta 2.44 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 maçta 8 gol atarak 0.88 gol ortalamasında kaldı.