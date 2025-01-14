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Haberler Trabzonspor Trabzon ikiye katladı

Trabzon ikiye katladı

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri Trabzonspor taraftarlarını mutlu etti. Son dönemde ekonomik olarak çok ciddi adımlar atan ve Bankalar Birliği'nden çıkan, vergi borcunu yapılandıran ve geçtiğimiz ay 30 milyon euro'luk ödeme yapan Trabzonspor, bu mücadelesinin karşılığını da harcama limiti olarak aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Trabzon ikiye katladı

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri Trabzonspor taraftarlarını mutlu etti. Son dönemde ekonomik olarak çok ciddi adımlar atan ve Bankalar Birliği'nden çıkan, vergi borcunu yapılandıran ve geçtiğimiz ay 30 milyon euro'luk ödeme yapan Trabzonspor, bu mücadelesinin karşılığını da harcama limiti olarak aldı. Yüzde 30 sapmayla birlikte toplamda 137 milyon euro'luk (4 milyar 983 milyon TL) harcama limitine ulaşan Fırtına; G.Saray (63) ve F.Bahçe'nin (65) toplamından fazla bir limite sahip. Başkan Doğan, "Kulübü borçsuz hale getirmek için mücadelemiz devam edecek. Bu konuda verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Ara transfer döneminde gereken takviyeleri de yapacağız" dedi.

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