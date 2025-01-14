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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da hedef Zubkov! Shakhtar Donetsk ile temasa geçildi

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da hedef Zubkov! Shakhtar Donetsk ile temasa geçildi

Trabzonspor, 28 yaşındaki kanat için bastırdıkça bastırıyor. Fırtına, Zubkov için Shakhtar Donetsk’e direkt 4 milyon euro önerdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Ukraynalı yıldız, sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da hedef Zubkov! Shakhtar Donetsk ile temasa geçildi

Trabzonspor, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Kanat forvet için gündemde birçok isim var. Santos için yapılan teklifin Botafogo tarafından reddedilmesinin ardından rota yeniden Oleksandr Zubkov'a dönmüştü. Shakhtar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcu tam anlamıyla Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Gerekirse forvette bile oynayabiliyor. Yani tam anlamıyla Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir futbolcu.

2027'DE BİTECEK

Ukrayna ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.82 boyundaki yıldızın piyasa değeri 8 milyon euro. Pahalı bir isim ama gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, belli noktalarda fedakarlık yapma kararı aldı. Shakhtar ile de temasa geçildi ve bonuslarla 4 milyon euro önerildi. Buna soğuk bakılınca bonuslar atıldı ve direkt 4 milyon euro önerildi. Bonus da yanına eklendi. Karadeniz devi, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 5 de asist yapan Ukraynalı yıldızda oldukça ısrarlı.

F.BAHÇE DE TALİP OLMUŞTU

Zubkov, Macaristan ekibi Ferencvaros'ta kiralık oynarken Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. O zamanlar 23 yaşında olan futbolcu, transfer edilememişti.

110

Oleksandr Zubkov profesyonel kariyeri boyunca 256 resmi müsabakaya çıkarken bu periyotta 54 gol atıp 56'da asist üreterek toplamda 110 gole direkt etki etmiş oldu.

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