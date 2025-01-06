Cham-Banza yetmedi

Trendyol Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da Simon Banza ve Muhammed Cham'ın başarılı performansı yetmedi. Gol krallığı yarışında iddialı olan Banza, 14 maçta 11 kez sevinirken, 1 asist yaptı. 12 gole direkt etki eden 28 yaşındaki forvet, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Büyük umutlarla alınan Muhammed Cham ise asistleriyle öne çıkıyor. 24 yaşındaki orta saha 3 gol 6 asistle oynuyor. Avusturyalı futbolcu son 6 lig maçında 6 asist yaptı, dikkatleri topladı. Banza ve Cham ikilisi, Trabzonspor'un ligdeki 25 golünün yüzde 90'lık kısmında ön plana çıktı.

BRAGA'DA BENZER TABLO

Trabzonspor'da gol yükünü sırtlanan Simon Banza, geçtiğimiz sezon Braga'da da benzer bir tablo ortaya koymuştu. Portekiz Ligi'nde 28 maçta 21 gol, 4 asistle 25 gole direkt etki eden Demokratik Kongolu forvet, sezon başında teknik ekiple yaşadığı problem sonrası bordo-mavili kulübe kiralık gelmişti. 28 yaşındaki forvet oyuncusu Avrupa'da birçok önemli ligde yakından izleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ KATKI YAPTI

Muhammed Cham'in son haftalarda yakaladığı olumlu görüntüde Teknik Direktör Şenol Güneş'in etkisi öne çıktı. Deneyimli hocanın daha fazla sorumluluk verdiği 24 yaşındaki yıldız, asistlerdeki başarısıyla takdir topladı. Hem duran toplarda hem de akan oyunda etkili olan Avusturyalı futbolcu, sezonun ikinci yarısı için umut aşıladı.