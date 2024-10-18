Taraftarımızı kırmayız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'e övgülerde bulunup, "Şenol Hoca efsaneyi yaratanların başında gelir. O dönemler çok önemli sıkıntılarla, maddi imkanlarla önemli rakiplere karşı İstanbul hegemonyasını yıkan en önemli parçalardan birisi. Şu an gördüğüm hoca, enerjisiyle aklıyla Trabzonspor'u şampiyon yapmak istiyor" dedi.

HOCAMIZ RAPOR HAZIRLIYOR

Öğrencılerin transfer sorularını yanıtlayan Başkan Ertuğrul Doğan, Gift Orban ve Paul Onuachu gibi yıldızlarla ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Şenol Güneş'in rapor hazırladığını kaydeden Ertuğrul Doğan, "Ekonomik projeleri gerçekleştirsek taraftarımızın isteklerini kırmayız. Taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Sizler gibiyken daha sert eleştiriler de yapardık. Hocamız bir rapor hazırlıyor. Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına değinerek, "İbrahim Bey eski başkanımız ve iyi bir Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum. Hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi, şampiyonlukta da böyleydi" yorumunu yaptı.

ÖMÜR'Ü KAPININ ÖNÜNE KOYDUM

Başkan Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasıyla alakalı flaş sözler kullandı. Başkan Doğan, "Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha fazla bir şey katamaz, herkes için bu geçerlidir. Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor başkanına, 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum" diye vurguladı.

EN AZ TAZMİNAT ABDULLAH AVCI'YA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan tazminat ile ilgili soruya, "Trabzonspor'da çalışıp ayrılan her antrenöre ödeme yapıldı. Benim 7. yılım. En az kime tazminat ödendi diye soruyorsanız; bu da Abdullah Avcı" yanıtını verdi.

TRABZONSPOR'UN DEĞERLİ İSİMLERİ

Trabzonspor'un teknik direktör seçimine yönelik soruyu yanıtlayan Başkan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ve Şenol Güneş gibi isimler Trabzonspor'un değeri. Fatih Tekke, başarılı bir antrenör. Bundan sonra Trabzonspor'da isterim. Bu dönem Trabzonspor'un içindeki problemler şehirdeki unsurlardan dolayı daha önce bu sıkıntıları yaşamış, Trabzon'da ve İstanbul'da şampiyonluk yaşamış hoca için karar verdik. Süreç bundan ibaret" dedi.