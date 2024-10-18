TSYD’den ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Doğan'a iadeiziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, Kılıç ve yönetimine başarılar diledi. Kılıç da Doğan'a ve yönetimine görevlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyarette, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.