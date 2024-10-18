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Haberler Trabzonspor

Başarının sırrı golcüde

Fırtına, yakın dönemde elde ettiği başarılarda hep güçlü forvet hatlarına sahipti. Şota'dan Burak Yılmaz’a Fatih Tekke’den Sörloth’a kadar birçok unutulmaz santrfor forma giydi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Başarının sırrı golcüde

Süper Lig'de zirve hedefinden kopmak isteyen Trabzonspor'un son dönemdeki başarılarında önemli bir ortak nokta dikkat çekti. Bordo-mavililerin başarılı dönemlerinde yıldız golcüler öne çıktı. Karadeniz devi, yakın dönemde yakaladığı başarılarda hep güçlü forvetlerle oynadı. 1994-95 ve 1995- 96 sezonlarında ligi ilk 2'de bitirip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Trabzonspor'da Şota ve Hami Mandıralı gibi golcüler oynadı. 2003-2005 arası da 2 Türkiye Kupası kazanan, üst üste iki kez ligi ilk 2'de bitiren Trabzonspor'da Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Mehmet Yılmaz ve Yattara 4'lüsü dikkat çekiyordu. 2009-2011 arasında Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan, ligde 82 puan toplayan Fırtına'da Burak Yılmaz, Umut Bulut, Jaja gibi yıldızlar parladı. 2019-2022 arasında Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve lig şampiyonluğunda Sörloth, Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme gibi isimler vardı.

KRALLARIN İMZASI

Bordo-mavililer lig tarihinde 5 kez gol kralı çıkardı. Karadeniz devi 1996-2024 arası ise 4 gol kralı çıkardı. 1995-96 sezonunda Şota Arveladze 25 golle krallığı elde ederken, 2004-05 sezonunda Fatih Tekke 31 golle krallıkta zirveye çıktı. 2011-12 sezonunda Burak Yılmaz 33 gol kaydedip gol kralı oldu. 2019-20 sezonunda da Alexander Sörloth 24 kez fileleri havalandırarak gol krallığına yükseldi.

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