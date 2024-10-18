Başarının sırrı golcüde

Süper Lig'de zirve hedefinden kopmak isteyen Trabzonspor'un son dönemdeki başarılarında önemli bir ortak nokta dikkat çekti. Bordo-mavililerin başarılı dönemlerinde yıldız golcüler öne çıktı. Karadeniz devi, yakın dönemde yakaladığı başarılarda hep güçlü forvetlerle oynadı. 1994-95 ve 1995- 96 sezonlarında ligi ilk 2'de bitirip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Trabzonspor'da Şota ve Hami Mandıralı gibi golcüler oynadı. 2003-2005 arası da 2 Türkiye Kupası kazanan, üst üste iki kez ligi ilk 2'de bitiren Trabzonspor'da Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Mehmet Yılmaz ve Yattara 4'lüsü dikkat çekiyordu. 2009-2011 arasında Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan, ligde 82 puan toplayan Fırtına'da Burak Yılmaz, Umut Bulut, Jaja gibi yıldızlar parladı. 2019-2022 arasında Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve lig şampiyonluğunda Sörloth, Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme gibi isimler vardı.

KRALLARIN İMZASI

Bordo-mavililer lig tarihinde 5 kez gol kralı çıkardı. Karadeniz devi 1996-2024 arası ise 4 gol kralı çıkardı. 1995-96 sezonunda Şota Arveladze 25 golle krallığı elde ederken, 2004-05 sezonunda Fatih Tekke 31 golle krallıkta zirveye çıktı. 2011-12 sezonunda Burak Yılmaz 33 gol kaydedip gol kralı oldu. 2019-20 sezonunda da Alexander Sörloth 24 kez fileleri havalandırarak gol krallığına yükseldi.