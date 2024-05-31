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Trabzonspor'dan Yaremchuk çıkarması! Yönetim transferi bitiriyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bordo-mavililer, transferi bitirmek için Belçika'ya gitti. 28 yaşındaki forvetin kulübü Club Brugge ile görüşmelerde son aşamaya gelindi. Masaya iki farklı teklif koyan Fırtına artık transferi bitirmeye yakın... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'dan Yaremchuk çıkarması! Yönetim transferi bitiriyor

Transferde öncelikli hedeflerden olan Roman Yaremchuk için Belçika'ya çıkarma yapıldı. Geçtiğimiz sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Ukraynalı forvetin transferini sonuçlandırmak isteyen Trabzonspor, kulübü Club Brugge ile transfer görüşmelerine başladı. Bordo-mavililerden bir yönetici ve yetkilendirilen menajer Yaremchuk'u bitirmek için Belçika'ya gitti.

SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'un 28 yaşındaki forvet için Club Brugge'ye iki farklı teklif sunduğu öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama ve direkt bonservisle alma önerisi masada bulunuyor. Her iki tekifin yönetici ve menajerle birlikte pazarlık aşamasında olduğu belirtildi. 2026'ya kadar kontratı olan Ukraynalı golcünün gitme arzusunu gören Brugge'nin onay vermesi bekleniyor.

Yunus Emre SEL

KONTRATI 2 YIL SONRA BİTİYOR

Bu sezon Valencia formasıyla 29 maça çıkan Roman Yaremchuk, 4 kez ağları havalandırdı. İspanya'da beklentilerin altında kalan forvetin Club Brugge ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

GENT'TE ŞOV YAPTI

Gent, Benfica, Kiev, Brugge ve Valencia takımlarında forma giyen Yaremchuk, en parlak dönemini 2017-2021 arasında Gent'te yaşadı (152 maç-61 gol ve 18 asist). Ardından 2021'de 17 milyon euro'ya Benfica'ya imza attı.

14 GOLÜ VAR

Ukrayna Milli Takımı formasını 48 maçta giyen Yaremchuk, 14 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli golcü, ülkesiyle EURO 2024'te de boy gösterecek.

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