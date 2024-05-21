"Kupayı çok istiyoruz"

Trabzonspor, perşembe günü saat 20.45'te Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası finali için hazırlıklarını sürdürdü. Dün antrenman öncesinde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandığını hatırlatan Avcı, 10'uncu kez kupayı müzeye getirmek istediklerini dile getirdi. Avcı, "Güzel bir gün, hafta da iyi başladı umarım hafta sonu da böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Zor meşakkatli, inişli-çıkışlı yollardan sonra bunu gerçekleştirdik ve bunu bir kenara bıraktık. Perşembe günü kupa finali var. 9 kez kazandığımız kupayı 10'uncu kez buraya getirmek istiyoruz. Türkiye'nin büyük bir kulübüyle Olimpiyat Stadı'nda oyunun konuşulduğu, futbol festivalinin olduğu bir müsabaka oynarız. Umarım karşılığını alırız" ifadesini kullandı.

TAKIMIN MOTIVASYONU YÜKSEK

Başakşehır galibiyeti sonrası takımın havasının da çok yukarılarda olduğuna değinen Abdullah Avcı, "Takımın havası geçen hafta bunun yansıması bence oldu. Başakşehir maçıyla beraber motivasyonları çok net yukarıdaydı. Daha çok plana sadık kaldılar, daha konsantreydiler, daha hızlıydılar, biraz daha serttiler ve topa biraz daha doğru zamanlarda dokunuşları yaptılar. Geçen hafta itibariyle bunların karşılığını aldık, bu bizi oyun olarak mutlu etti. Bunun daha fazlasını yapmamız gereken bir final oynayacağız. Başakşehir karşılaşmasında forma giyen grup bugün ikinci gün toparlanmaya daha yeni geçiyor. Yarın (bugün) onların ölçümleri yapılacak, riskleri var mı yok mu onlara bakılacak. Hem toplantımız olacak hem de hazırlığımız devam edecek" diye konuştu.

Avcı, perşembe günü oynanacak maçın bir festival ve şölen havasında geçmesini istediklerinin de altını çizerek, "Olimpiyat bize uğurlu-uğursuz onu bilmiyorum ama o şeylere çok bakmıyorum. Ben bir futbol şöleni olarak bakıyorum, bir festival havasında bakıyorum. Hakikaten bu günler güzel günler ve bunun keyfini çıkarmak lazım. Taraftar yarı yarıya; Trabzonspor taraftarının destek verdiğinde neler olabildiğini çok net görebiliyoruz. Ben rakip olarak orada Trabzon'a karşı 80 bin kişiyi de gördüm, beraberken 80 bin kişiyi de gördüm. Onun için onlar bizi sonuna kadar destekleyeceklerdir" şeklinde konuştu.

SAKATLARDA SON DURUM

Trezeguet ve Pepe'nin son durumu ile ilgili gelişmeleri de aktaran Avcı, "Umarım maça kadar da bir problem yaşamayız. Doktorla konuştum. Sakatlarımızın geri dönüşleri iyi. Uğurcan Çakır'ın bugün programı salon, burada değil. Onun dışında Fernandez'in ufak bir şeyi var o da yarın (bugün) daha net belli olur" ifadelerini kullandı.

İKİ GÜZEL HABER BİRDEN

Teknık direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan idmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında yer almayan Trezeguet ve Pepe'nin kupa finali öncesi antrenmana çıkması mutlu etti. İki oyuncu hazır olacak.

CAMİANIN İHTİYACI VAR

Türkiye Kupası'nın çok anlamlı olduğunu şehrin ve camianın kupa moraline çok ihtiyacı olduğunu da dile getiren Avcı şu ifadelere yer verdi: "Geçen Samsunspor- Trabzonspor U19 finalinde de aynı duyguyu söyledim. Kazananlar çok sevinçli kaybedenler çok üzgündüler. Aslında her ikisi de çok kazanıyordu. Onlara da şunu ifade ettim; ben de çok finaller oynadım ama o günü kaybederken aslında kazanıyorsun. Bu sana önemli deneyimler getiriyor. Kupada oynadığımız finaller var. Umarım bu bizim alnımıza yazılmışsa çalışıyoruz ve bunun karşılığını alırız. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna tüm şehrin de ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Başkanın, yönetimin de ihtiyacı var."

Devre arasında Dortmund'dan 1.5 yıllığına aldığı Meunier, tatil günlerinde kenti geziyor. 32 yaşındaki Belçikalı sağ bekin son adresi ise Uzungöl oldu. Eşi Deborah Panzokou ve 3 çocuğu ile doğa harikası Uzungöl'ü ziyaret eden deneyimli futbolcu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BENES'TEN AÇIK KAPI

Fırtına, Hamburg'un merkez orta sahası Benes'i istiyor. 26 yaşındaki Slovak oyuncu, Nürnberg'i 4-1 yendikleri maç sonrası Trabzonspor sorusuna cevap verdi. Benes, "Burada sözleşmem var ve ne olacağını söyleyemem" diyerek spekülasyonlara kapıyı aralık bıraktı.