Haberler Trabzonspor 18 dakika yetti

18 dakika yetti

Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 2. yarıdaki süper futboluyla yıktı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Fırtına, 50. dakikada Onuachu'nun golüyle başlayan şovda 68'de 4-2 öne geçti. Golleri Onuachu (3) ve Bardhi kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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18 dakika yetti

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 2. yarıda yıktı. Maça kötü başlayan Karadeniz devi, 12. dakikada Rumen Sorescu'nun golü ile geriye düştü. Bu golün şokunu atlatamadan 21'de bu kez Draguş devreye girdi. 24 yaşındaki Rumen forvet attığı klas golle şov yaptı. 50'de Vişça'nın pasını Onuachu ağlara yollayıp galibiyetin ateşini yaktı: 2-1. 65'te Onuachu'nun pasını Bardhi mermi gibi bir şutla köşeye gönderdi: 2-2. Onuachu 66 ve 68'de 2 gol daha atarak geceye damga vurdu: 4-2.

MUHTEŞEM BİR GERİ DÖNÜŞ YAŞADI

Bu sezon evindeki maçlarda zorlanan Fırtına, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Evindeki son 2 maçta Fenerbahçe'ye 3-2, Sivas'a 1-0 kaybeden Karadeniz devi, Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından Papara Park'ta oynadığı 13 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 22 puan topladı. 13 dış saha maçında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, 24 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, bu sezon içerdeki toplam 17 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puan aldı.

G.ANTEP GELENEĞİ SÜRDÜ

Karadeniz devi, Gaziantep FK'ya iyine kaybetmedi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 10 maçta bordo-mavililer sahadan 7 kez galip ayrılırken, 3 maç ise berabere bitti. Trabzonspor, rakibine bugün kadar hiç mağlup olmadı.

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