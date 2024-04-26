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Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:01
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Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski spordan sorumlu devlet Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın cenazesi Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

AHMET AĞAOĞLU: TÜRK FUTBOLUNA ÇOK BÜYÜK HİZMETLERİ OLAN BİR BÜYÜĞÜMÜZ, DEĞERİMİZDİ

Mehmet Ali Yılmaz'ın Türk sporu ve futbolu için önemli adımlar attığını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Zamansız bir ölüm. Hem Trabzonspor hem de ülke futbolu için önemli bir değerdi. Daha önce de söylediğim gibi sadece sportif başarılarıyla değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz. Özellikle spor bakanlığı döneminde kendisine bağlı olan TFF'yi 1990'ların başında özerkleştirmesi ve aynı zamanda yine bakanlığı döneminde bugünkü havuz sisteminin temellerini atan, oluşturan bu anlamda Türk futboluna çok büyük hizmetleri olan bir büyüğümüz, değerimizdi. Aynı zamanda 1980'lerin başında Trabzonspor'a kazandırdığı bugünkü adıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, milli takımın dahi antrenman yapacak sahasının olmadığı dönemde ülkemize kazandırılan ilk modern spor tesisidir. Türk futbolunda tesisleşmenin önünü açan, tesisleşmeye örnek olan bir başkan olarak hatırlayacağız kendisini her zaman. Allah rahmet eylesin. Camiamızın, ülke sporunun başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: BÜYÜK EMEKLER VEREREK BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLDU

Yılmaz'ın büyük emekler vererek başarılı bir iş insanı olduğuna değinen teknik direktör Şenol Güneş, "Mehmet Ali Bey, Trabzonspor'da başkanlık yaptı. Trabzonlu, Of'tan büyüdü. Çocukken karpuz satarak, çalışarak, büyük emekler vererek İstanbul'a geldi ve başarılı bir iş insanı oldu. Gazete patronluğu, kulüp başkanlığı, bakanlık yaptı. Tüm insanlara dokundu. Çevresi geniş olan birisiydi. Hepimizin olduğu gibi onun da iyi ve kötü günleri olmuştur. Çocukları var, onlara baş sağlığı dilerim. Bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hakkı varsa helal olsun, biz hakkımızı helal ettik" şeklinde konuştu.

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