Muhteşem ikiliden şov

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Karagümrük karşısında 10 kişiyle 3-2 kazanan Trabzonspor'da Vişça-Fountas ikilisiyle resital sundu. Fırtına, 15'te Fountas'ın asistinde Vişça'nın, golüyle öne geçti. 34 yaşındaki Boşnak yıldız, bu sezon 37. maçında 6 kez ağları sarstı. Fountas'a yaptığı asistle de 8. gol pasını kaydetti. Ligde 32 maçta 4 gol, 5 asistle oynayan Vişça, Türkiye Kupası'nda da 5. maçında 2 gol, 3 asist katkısı sundu.

TREZEGUET'Yİ ARATMADI

Enis Destan'ın kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Fırtına, ikinci yarıda muhteşem ikilisiyle sonuca gitti. Sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yokluğunda geçen hafta Kayseri karşısında 10 hafta sonra ilk 11'de şans bulan Fountas, Karagümrük önünde skor katkısı yaptı. En son 31. haftada Konya karşısında gol bulan 28 yaşındaki sol açık, 49'da Vişça'nın asistinde skoru 3-1'e getirdi. Yunan yıldız, bu sezon 28 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.