Haberler Trabzonspor Muhteşem ikiliden şov

Muhteşem ikiliden şov

İlk gol Fountas’ın asistinde Vişça’dan geldi. 10 kişi kalan bordo mavili takımda 3. golün başrolünde yine ‘müthiş ikili’ vardı. Bu sefer Boşnak sağ kanat pası verdi, Yunan sol açık ağları sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 07:05
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem ikiliden şov

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Karagümrük karşısında 10 kişiyle 3-2 kazanan Trabzonspor'da Vişça-Fountas ikilisiyle resital sundu. Fırtına, 15'te Fountas'ın asistinde Vişça'nın, golüyle öne geçti. 34 yaşındaki Boşnak yıldız, bu sezon 37. maçında 6 kez ağları sarstı. Fountas'a yaptığı asistle de 8. gol pasını kaydetti. Ligde 32 maçta 4 gol, 5 asistle oynayan Vişça, Türkiye Kupası'nda da 5. maçında 2 gol, 3 asist katkısı sundu.

TREZEGUET'Yİ ARATMADI

Enis Destan'ın kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Fırtına, ikinci yarıda muhteşem ikilisiyle sonuca gitti. Sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yokluğunda geçen hafta Kayseri karşısında 10 hafta sonra ilk 11'de şans bulan Fountas, Karagümrük önünde skor katkısı yaptı. En son 31. haftada Konya karşısında gol bulan 28 yaşındaki sol açık, 49'da Vişça'nın asistinde skoru 3-1'e getirdi. Yunan yıldız, bu sezon 28 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor
O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi"
DİĞER
Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?
Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
İrfan Can'a İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler
Fenerbahçe'nin yıldızları İngiltere yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi"
Fırtına evinde kazandı
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Nisan bugün kimin maçı var?
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 25 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 25 Nisan
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi" O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi" 07:48
Taraftar son defa izledi Taraftar son defa izledi 07:12
Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum 07:11
"Kupayı istiyoruz" "Kupayı istiyoruz" 07:08
19 sene sonra yeniden kazandı 19 sene sonra yeniden kazandı 07:07
Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç 07:06
Daha Eski
İstanbul'da bu futbol yetmez İstanbul'da bu futbol yetmez 07:06
Muhteşem ikiliden şov Muhteşem ikiliden şov 07:04
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10
Fırtına evinde kazandı Fırtına evinde kazandı 00:45
Avcı galibiyeti değerlendirdi! Avcı galibiyeti değerlendirdi! 00:45