Gizli forvet Thomas Meunier

Karadeniz devi dün Sivasspor'a mağlup olurken, bir isim özellikle dikkat çekti: Thomas Meunier. 32 yaşındaki Belçikalı savunmacı, bir forvet gibi oynadı. Sağ bek pozisyonundan çok daha fazla Sivasspor kalesinin içinde gözüken Meunier, kilit paslarının yanı sıra kaleyi yoklamasıyla da dikkat çekti. Üç kez gol denemesinde bulunan Meunier bir türlü çerçeveyi bulamadı. Verdiği paslarla da dikkat çeken 1.91 boyundaki yıldız, bordo-mavili ekibin en etkili isimlerinden biri olarak ön plana çıktı. Ama çabası puan almak için yeterli olmadı.