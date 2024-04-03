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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 4 taraftarın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 18:14
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Hasan Ç. ve Kadir O'yu tahliye, diğer tutukluları mevcut halinin devamı talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K'nin ise sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta tahliyesine karar verilmişti.

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