Taxiarchis Fountas: Bizim için harika bir galibiyet oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Tümosan Konyaspor'u 3-1 yendi.

Bordo-mavililerin 3. golünü atan Taxiarchis Fountas, karşılaşmanın ardından konuştu.

Fountas'ın açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle bugün soyunma odasında 3 puan almamız gerektiğini konuştuk. Bunun ne kadar önemli olacağını konuştuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu. Sivasspor maçında da 3 puan için sahada olacağız. Aylar önce de söylemiştim, bizim için önemli olanın her maçta galibiyet olduğunu. Bugün de çok önemli bir 3 puan oldu. Sonraki maçta da hedefimiz galibiyet almak.