Haberler Trabzonspor 46. maddeden sevk edildi

46. maddeden sevk edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olaylar çıkmıştı. TFF, bu olaylarla ilgili dün PFDK sevklerini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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46. maddeden sevk edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olaylar çıkmıştı. TFF, bu olaylarla ilgili dün PFDK sevklerini açıkladı: 1-Trabzonspor'un, F.Bahçe lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-24 Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, 2- Antrenör Egemen Korkmaz'ın aynı müsabakadaki 'kavgası' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Trabzonspor'un, maddeye göre 4-5 maç seyircisiz cezası alabileceği belirtiliyor.

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