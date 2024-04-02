46. maddeden sevk edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olaylar çıkmıştı. TFF, bu olaylarla ilgili dün PFDK sevklerini açıkladı: 1-Trabzonspor'un, F.Bahçe lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-24 Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, 2- Antrenör Egemen Korkmaz'ın aynı müsabakadaki 'kavgası' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Trabzonspor'un, maddeye göre 4-5 maç seyircisiz cezası alabileceği belirtiliyor.