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Umut Bozok hazırlanıyor
Ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forvette mecburi revizyon yaşanacak. Enis Destan'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmesi sonrası Abdullah Avcı'nın ileri uçta Umut Bozok'u görevlendirme ihtimali ortaya çıktı. Bozok, ilk 11'de görev alması durumunda 27 maç aradan sonra 11'de sahaya çıkmış olacak.
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