Görüntü var ses yok

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptıktan sonra art arda 3 galibiyet almıştı. Ancak deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 kaybedilmesi keyifleri kaçırdı. Rakibine karşı oyunun büyük bir bölümünde üstün olan Fırtına, 90 dakika sonunda ise istediği sonucu alamadı. Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla isabetli pas yaptığı (492), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (39) ve şut çektiği (24) maçı Alanyaspor karşısında oynayan Karadeniz devinde teknik ekip, yenilgiye sebep olan hatalar üzerinde detaylı bir çalışma yapacak

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MOİIVASYON VE DİSİPLİN

Hazırlanacak analiz sonucunda teknik ekip oyuncularla önce bire bir görüşecek. Ardından saha içi ve saha dışı çalışmalarla eksikleri giderme noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştirecek. Ayrıca bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanma ve ligi üçüncü sırada bitirme hedefi olan bordo-mavililer, Alanyaspor öncesi 3 lig karşılaşmasında kalesini kapatmıştı. Ancak güney ekibi karşısında 3 gol yenilmesi de alarm zillerini çaldırdı. Burada özellikle savunma zaafları ve maç içerisindeki dalgınlıkların etkisinin olduğunu düşünen teknik ekip bu konuda da oyunculara motivasyon, dinlenme ve disiplin konusunda uyarılarda bulunacak.