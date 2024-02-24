Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Marco Reus bombası!

Trabzonspor'dan Marco Reus bombası!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da yeni sezi transfer planlaması şimdiden başladı. Karadeniz devi, Borussia Dortmund’un 34 yaşındaki dünyaca ünlü orta sahası için devreye girdi. Avcı ile görüşen Marco Reus için eski takım arkadaşı Thomas Meunier de aracı oldu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Marco Reus bombası!

Marek Hamsik'in ayrılmasının ardından orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşayan Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor tamamen gelecek sezona odaklandı. Başkan Ertuğrul Doğan önümüzdeki yıl şampiyonluğa koşan bir takım oluşturmak istiyor. Ocakta transfer bütçesi kısıtlı tutuldu. Bütün enerji sezon sonuna bırakıldı. Daha önce de ortaya atılan iddialara göre "o yıldız" Marco Reus. Meunier'in Dortmund'dan takım arkadaşı. Hatta iddialara göre ocak ayında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Meunier'e yaptığı konuşmayı yaptığı ancak ikna edemediği Reus için bu kez eski takım arkadaşı Meunier devreye girdi.

ŞEHRİ VE TAKIMI ANLATIYOR

Thomas Meunier, Alman oyuncuyu Trabzonspor'a gelme konusunda ikna çalışmalarında işbaşı yaptı. Şehri ve takımı detaylı şekilde anlatıyor. Reus, Dortmund formasıyla 414 maça çıkarken, 167 gol ve 124 asistlik performans sergilemiş bir deneyimli futbolcu olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor taraftarları, bu önemli transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. 34 yaşında ve 1.80 boyunda olan Reus, 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Reus, 2012 yılından bu yana Dortmund'da top koşturuyor. Almanya Milli Takımı formasını 48 maçta giydi ve 15 kez fileleri sarstı. Bu sezon 17 karşılaşmada oynadı ve 4 gol attı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2009 yılında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Mönchengladbach takımına giden Reus, 2012'de 17.1 milyon euro'ya Dortmund'a geri döndü. Reus, 2012'den bu yana Borussia Dortmund'da ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İLK MAÇI TÜRKİYE İLE

Marco Reus, 11 Ağustos 2009 tarihinde 21 yaş altı takımındaki ilk maçına Türkiye karşısında çıktı. 6 Mayıs 2010'da A takıma çağrıldı. 14 Mayıs 2010'da yaptıkları Malta maçı ilk A milli maçı oldu. 11 Mayıs 2010'da, Bayer Leverkusen maçındaki sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı. Oynadığı ilk A milli maçı ise 7 Ekim 2011'deki Türkiye maçı oldu

DİĞER
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu! İşte UEFA Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri...
CHP'deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür'ün asıl mesajı Ekrem'e
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i!
Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'nın gözü o isimlerde!
Trabzonspor'da A. Demirspor hazırlıkları!
Canlı altın ve dolar kuru takibi
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 24 Şubat Cumartesi
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🌹 Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 🤲
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaldırın kafanızı Kaldırın kafanızı 01:03
Altın kız Aysel Altın kız Aysel 00:58
Leverkusen kazanmaya devam ediyor! Leverkusen kazanmaya devam ediyor! 00:55
Leverkusen kazanmaya devam ediyor! Leverkusen kazanmaya devam ediyor! 00:55
"Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" "Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" 23:01
"Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" 23:01
Daha Eski
"Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" 23:00
"Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" "Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" 22:52
F.Bahçe'den transferde gurbetçi harekatı! F.Bahçe'den transferde gurbetçi harekatı! 22:28
Tadic'ten Galatasaray itirafı! Tadic'ten Galatasaray itirafı! 22:14
Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... 22:14
Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Samsunspor'un! 22:14