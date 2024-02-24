Fernandez belirsiz

Trabzonspor Adana Demirspor ile karşılaşacak. Son iki maçtaki başarılı performanslarıyla dikkat çeken kadronun büyük ölçüde korunması bekleniyor. Kalede Uğurcan, sağ bekte Meunier, solda ise Eren Elmalı'nın yeri garanti. Adalesinde sorun yaşayan stoper Fernandez'in durumu belirsiz.

YA BERAT YA UMUT GÜNEŞ

Orta alanın merkezinde Batista Mendy'nin oynaması beklenirken, Berat Özdemir'in maça yetiştirilmesi planlanıyor. Ancak Berat'ın oynamaması durumunda Umut Güneş sahada olacak. Sağ kanatta Visca, solda ise Trezeguet'nin oynaması kesin.

HÜCUM HATTI BELİRSİZ

Avcı'nın hücum hattı tercihi belirleyici olacak. İdeal 11'de Pepe ve Onuachu'yu oynatmayı düşünen Avcı'nın, Afrika Kupası'nda yeterince süre almamaları nedeniyle planlarını değiştirdiği biliniyor. Bardhi ve Enis sahada olabilir.

BAKIC'E ŞANS DOĞDU

Ara dönemde sadece Meunier'in transfer edilmesi Bakic'in işine geldi. Sezon başı kontenjan sorunu nedeniyle forma giyemeyen 21 yaşındaki merkez orta saha; Kourbelis, Teklic, Larsen ve Bakasetas'ın ayrılığıyla kadroda oluşan kontenjan boşluğu sonrası maç kadrolarında yer alabilmişti. Kontenjan boşluğu sonrası lisansı aktif hale getirilen Bakic, artık forma şansı beklemeye başladı.

61 GALİBİYET ALDILAR

Ligin 26. haftasında Pendik'i 2-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, Avcı ile sahaya çıktığı 111 lig maçında 61 galibiyet, 32 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, başarılı hoca ile 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa aldı. 1.93 puan ortalaması elde etti.