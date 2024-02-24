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Trabzonspor 2 genç ismin peşinde!

Son dakika spor haberleri... Brezilya basını, Trabzonspor scout ekibinin Sport Recife takımının 17 yaşındaki sağ beki Lima ve 20 yaşındaki merkez orta sahası Matheus ile ilgilendiğini yazdı. Bordo-mavili yönetim bu iki isim için çalışmalarını sürdürüyor. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor 2 genç ismin peşinde!

Geçtiğimiz hafta Brezilya'ya giden bordomavili scoutlar, Serie B ekibi Sport Recife takımında forma giyen Fabio Matheus ve Pedro Lima'yı takibe aldı. 20 yaşındaki Matheus merkez orta sahada görev yapıyor, 17 yaşındaki Lima ise sağ bek. Bu genç yeteneklerin geleceğe yatırım olarak görüldüğü ve sezon sonuna kadar takip edileceği belirtiliyor. Brezilya otoritelerine göre her iki oyuncunun da çok yetenekli isimler olduğu vurgulanıyor. Birçok oyuncu mercek altında. Lima bu sezon 10 maça çıkarken, 3 gollük de katkı sağlamayı başardı.

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