Avcı ile tırmanıyor

Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra tırmanışa geçti. Trabzonspor, başarılı hoca ile 18 maçta 1.72 puan ortalaması yakaladı. Bu dönemde rakip ağları 27 kez sarsan Karadeniz devi, kalesinde ise 22 gol görerek averajını da düzeltti. Özellikle son iki maçta savunma başarılı işlere imza attı.

5 OYUNCU KALDI

2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadrodan 5 isim kaldı. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılıkları sonrası Uğurcan Çakır, Denswil, Edin Vişça ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Berat Özdemir kiralık olarak kadroda yer alıyor.

1.72 PUAN ORTALAMASI

BORDO mavili takım, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 18 maça çıktı. Karadeniz devi, bu periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan elde etti, 1.72 puan ortalaması yakaladı.

KUPA HEDEFİ SÜRÜYOR

Fırtına, Avcı ile ligde 43 puanla 3. sırada yer alırken, Ziraat Türkiye Kupası hedefini de sürdürüyor. Avcı idaresinde bordo- mavililer, kupanın 4. eleme turunda Çorum FK ile 5. turda Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla geçti. Son 16'da G.Birliği'ni de 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Başakşehir ile karşılaşacak.