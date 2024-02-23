Haberler Trabzonspor Uğurcan’ın hediyesi!

Uğurcan’ın hediyesi!

Uğurcan Çakır, Kulübün Fan Token Partneri Socios.com üzerinden Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlara imzalı eldivenini verecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Uğurcan’ın hediyesi!

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Uğurcan Çakır, Kulübün Fan Token Partneri Socios.com üzerinden Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlara imzalı eldivenini verecek. Bordomavililer, daha önce bu uygulamayla Pepe'nin numarasını belirlemişti.

NFT'LER SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor ile Digitaliga arasında Resmi Dijital Spor Platformu iş birliği anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili ekibe özel ve sınırlı sayıda bulunan NFT koleksiyonları satışa sunuldu. Kulübün buradan gelir elde etmesi planlanıyor.

YATTARA SÜRPRİZİ

Dört eksik var uzun yıllar Trabzonspor forması giyen İbrahim Yattara sürpriz bir imza attı. 43 yaşındaki Gineli oyuncu, Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu. Yattara daha önce amatör futbol kulüplerinden Çivril Belediye, Ortaköyspor ve son olarak da Yeniköy 1924 Spor'da forma giymişti.

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