Thomas Meunier: 5 dakikada karar verdim

Trabzonspor kariyerine hızlı bir giriş yapan yeni transfer Thomas Meunier, ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçikalı oyuncu, takıma gol ve asist katkısı sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben her zaman kendimden beklentilerimi yüksek tutup omzuma bu yükü yüklerim. Direkt olarak asist katkısı beklemiyordum ancak her zaman en iyi performansı sergileyip takımıma yardımcı olmayı hayal ediyordum. Takım arkadaşlarım da bu performansımda çok büyük pay sahibidir. Çok iyi takım arkadaşlarımın olduğunu ve onlardan katkı aldığımı söylemeliyim" dedi.

HIRSLI BİRİYİM

Bordo-mavili ekibe geliş sürecini değerlendiren Meunier, Abdullah Avcı'nın etkisine vurgu yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, sözlerini şöyle sürdürdü: Hocamızla görüştüm. Bu kararı almam 5 dakika bile sürmedi. Takımın neleri başardığını ve başarabileceğini aktardıktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı. Hırsı ve hırslı olan insanları seven biriyim. Süper Lig üçüncüsü olacağımızı ve Türkiye Kupası'nı kazanacağımızı konuştuk. Çabalayacağız gibi kelimeler kullanmadan 'hemen kazanacağız' dedi. Beni çok etkiledi.

HÜCUM OYUNCUSUYDUM

Ben aslında 24 yaşıma kadar hücum oyuncusu olarak oynadım. Belçika'da oynarken hocam beni bir anda daha geride kullanmaya karar vermişti. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu şekilde daha iyi katkı sağlayabileceğimi düşünmüşlerdi. O süreçlerde çok istemiyordum ama sonradan bu değişiklik sayesinde hem PSG'de hem Borussia Dortmund'da hem de Belçika Milli Takımı'nda oynadım. Mevkimi değiştirdikten sonra yeteneklerimi daha iyi kullanmaya başladım.

ADANMIŞLIK VE DISIPLIN VAR

TAKIM arkadaşlarımın nerede ne yapmaları gerektiğini bilip uyguladığını görüyorsunuz. Onların hakkını vermem gerekiyor. Örneğin Pendikspor maçında attığımız ikinci golde zaten tüm arkadaşlarımızın bütün hareketlenmelerine baktığınızda koşuları ve diğer tüm detayları bilinçli olarak yaptığını görebiliyorsunuz. Burada övülmesi gereken bir şey varsa o da adanmışlık ve disiplindir.

TÜRKÇE ÖĞRENECEĞIM

Takımda yabancı arkadaşlarımız var. Onlarla Fransızca, Almanca, İngilizce ve Flemenkçe dilleriyle konuşup anlaşabiliyoruz. Türk oyuncularımızla da İngilizce sayesinde her konuda anlaşabiliyoruz. Türkçe de öğrenerek entegrasyonumu hızlandırıp daha iyi adapte olmak istiyorum. Gittiğim her ülkenin dilini öğrenmeye çalışıp kendimi oranın bir parçasıymış gibi hissetmek isteyen bir insanım.

DORTMUND'U UNUTAMAM

Dortmund'da başarılı olmak çok kolay değil. Bayern Münih gibi bir takım var. Onların gölgesinde başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Dortmund ile beraber çok iyi takımlar kursak da işlerin iyi gitmediği zamanlar oldu. Ne kadar iyi takımlar kurulsa da işler bazen istenildiği gibi gitmiyor ancak Dortmund'da geçirdiğim yıllar gayet güzel zamanlardı. Her zaman hatırımda kalacaklar.

TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM

Tutkulu taraftarlarımız var. Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana bunu hissettirdiler. Taraftarlarımızın ne kadar tutkulu ve destek verdiklerinde neler yapabildiklerini takım arkadaşlarım da bana anlattı. Ben de tutkulu bir insanım. Onların neler yapacağını biliyorum. Taraftarları öyle görmek beni mutlu eder. Dolu stadyum en büyük beklentimdir. Umarım pazar günü stadyum dolacaktır.

BU ŞARTLAR DORTMUND'DA BİLE YOK

Trabzon'a övgüler yağdıran Meunier, beklediğinden fazlasını bulduğunu söyledi. Belçikalı oyuncu, "Buraya geldikten sonra beklentimden çok daha iyi bir şehir ve kulüp gördüğümü ifade edebilirim. Batı şehirleri gibi. Hem modern hem de herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Antrenman tesisleri ve genel tesis yapısı başta olmak üzere her şey çok iyi durumda. Böyle şartları bazen Dortmund'ta bile görmüyorsunuz. Buraya geldiğimde her şeyin hazır olduğunu gördüm. Bana birisi bu anlamda soru sorsa aynen bu şekilde söylerdim" dedi.