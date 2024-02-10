İlk kez geri dönüşe imza attı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de yarışın gerisinde kalan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle Türkiye Kupası'nı istiyor. Bordo-mavililer, son 16 turunda Gençlerbirliği karşısında Melih'in 14. dakikada attığı golle müsabakayı 82 dakika 1-0 yenik sürdürdü. Eren Elmalı'nın 90+6'da bulduğu golle eşitliği yakaladı. Uzatmada ise Trezeguet'nin 105. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez bir geri dönüşe imza attı. Yenik duruma düştüğü maçı ilk kez galip bitirdi.

SADECE 2 PUAN ALABİLDİ

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda ise 3 maç olmak üzere toplam 27 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz devi ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 9 mağlubiyet yaşadı. 37 puan ile 4. sırada yer aldı. bordo-mavililer, bu sezon ligde geriden gelip maç kazanamadı. Başakşehir (1-1) ve Sivasspor (3-3) maçlarında yenik durumdayken sahadan beraberlikle ayrıldı.