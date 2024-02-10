Haberler Trabzonspor İlk kez geri dönüşe imza attı

İlk kez geri dönüşe imza attı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de yarışın gerisinde kalan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle Türkiye Kupası'nı istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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İlk kez geri dönüşe imza attı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de yarışın gerisinde kalan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle Türkiye Kupası'nı istiyor. Bordo-mavililer, son 16 turunda Gençlerbirliği karşısında Melih'in 14. dakikada attığı golle müsabakayı 82 dakika 1-0 yenik sürdürdü. Eren Elmalı'nın 90+6'da bulduğu golle eşitliği yakaladı. Uzatmada ise Trezeguet'nin 105. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez bir geri dönüşe imza attı. Yenik duruma düştüğü maçı ilk kez galip bitirdi.

SADECE 2 PUAN ALABİLDİ

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda ise 3 maç olmak üzere toplam 27 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz devi ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 9 mağlubiyet yaşadı. 37 puan ile 4. sırada yer aldı. bordo-mavililer, bu sezon ligde geriden gelip maç kazanamadı. Başakşehir (1-1) ve Sivasspor (3-3) maçlarında yenik durumdayken sahadan beraberlikle ayrıldı.

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