Beyaz Sayfa

Bordo-mavililerde son dönemde işler istenildiği gibi gitmiyor. Antalyaspor ile berabere kalan Trabzonspor ardından Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'ya yenilmişti. Fırtına bu kötü zinciri Beşiktaş deplasmanında kırmaya çalışacak. Peki Fırtına dev derbiye nasıl hazırlandı? İşte madde madde Karadeniz devinin Beşiktaş mücadelesi öncesi yaşadıkları…

1 YARALARI SARMA MESAİSİ

Futbolcular art arda alınan yenilgilerden çok etkilendi. Abdullah Avcı ve kurmayları, oyuncuların daha çok mental yönden derbiye hazırlanması için uğraştı.

2 ABDÜLKADİR GÜNDEM OLDU

Alt yapıdan yetişen Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transferi şehrin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Yönetim de mesaisini bu konuya ayırdı.

3 DENSWIL'DEN İYİ HABER

Sakat ve Afrika Kupası'na giden oyuncuları sebebiyle önemli yıldızlarından mahrum olan Trabzonspor'a Stefano Denswil'den iyi haber geldi. Sakatlığı geçti.

4 TREZEGUET DÖNDÜ

Trabzonspor'un Afrika Kupası'ndaki oyuncularından sadece Trezeguet, Beşiktaş derbisine yetişti. Mısır elendi, tecrübeli kanat takıma katıldı.

5 ÖNCE ANALİZ SONRA UYARI

Abdullah Avcı kaybedilen maçları kare kare inceledi. Analizlerini yaptı. Yaptıkları hatalar futbolculara aktarıldı. Bireysel hata yapan isimler de uyarıldı.

6 İLK 11'DE DEĞİŞİM ZAMANI

Sakatlıktan dönen Stefano Denswil ile Afrika Kupası macerası sona eren Mahmoud Trezeguet'nin dönüşü Abdullah Avcı'yı sevindirdi. İlk 11'de değişim başlıyor.

7 DESTAN ÇOK MORALLİ

Enis Destan'ın kariyer rotası konuşuluyordu. 5 sezonluk sözleşmeye imza atan genç forvetin aklındaki soru işaretleri kalktı. Artık tamamen oyuna odaklandı.

8 ALT YAPIDAN TAKVİYELER

Takımda eksik çoktu. Abdullah Avcı bu sebeple alt yapıdan A Takıma Poyraz Efe, Salih Malkoçoğlu Oğuzhan Yılmaz ve Abdurrahman Bayram'ı dahil etti.

9 BU SEFER PRES YAPACAK

Abdullah Avcı, topun arkasında bekleme taktiğinden Beşiktaş karşılaşmasında vazgeçme kararı aldı. Derbide ilk dakikadan itibaren şiddetli pres istedi.

10 ELEŞTİRİLER AZALACAKTIR

Teknik heyet, oyuncuları maça hazırlarken alınacak galibiyetin önemine değildi. 3 puanın mevcut eleştirileri azaltacağını söyledi. 3. sıranın önemi anlatıldı.