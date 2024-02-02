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Youcef Atal operasyonu

Trabzonspor, Filistin’e verdiği destek nedeniyle Nice’te kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Cezayirli sağ bekin peşine düştü. Atal, Müslüman bir ülkeyi istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Youcef Atal operasyonu

Sağ bek arayan Trabzonspor, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Nice'te kadro dışı bırakılan Youcef Atal'a yöneldi. 2018 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız takımına transfer olan 27 yaşındaki savunmacı, Nice kariyeri boyunca 115 maçta forma giydi ve 12 gol atıp, 8 asist üretti. Ayrıca, daha önce yaptığı açıklamalarda Müslüman bir ülkede futbol hayatına devam etmek istediğini ifade etmişti. Atal ve kulübüyle temaslara başlayan Fırtına'nın transferde istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Atal transferi birkaç gün içinde sonuçlanabilir.

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