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Abdülkadir Ömür Hull City'de
Kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekibi Hull City'ye gidiyor. Ilıcalı, konu ile ilgili birça gün önce "Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz" demişti. 24 yaşındaki orta saha ve Fırtına, İngiliz ekibiyle anlaştı. Abdülkadir Ömür ve temsilcisi, bu sabah sağlık kontrolü ve resmi imza için İngiltere'ye gidecek. Hull City'nin Ömür için Trabzonspor'a 500 bin euro kiralama, sezon sonu satın alma opsiyonu 3 milyon 500 bin euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı ödeyeceği iddia edildi.
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