Önce para sonra yıldız

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan işler iyi giderken değil, olumsuz seyrederken çıktı her şeyi tek tek anlattı. A Spor'un yayınına bağlanan Doğan, "Trabzonspor başkanıysanız eleştiriler olacak. Ben bunları kabul ediyorum. Bir şeyleri başaracaksak bunu hep beraber yapacağız. Sadece yönetim başaramaz. Camia kenetlenmek zorunda" dedi. Başkan Doğan son maçlarda alınan kötü sonuçlar hakkında "Sakat oyuncularımız var, Afrika Kupası'na gidenler var. Bunları satmadık ki 1-2 hafta sonra gelecekler. Trabzonspor sahaya tam kadro çıktıktan sonra zaten fazla bir sorun yaşamaz" yorumunu yaptı.

KAYIPLARI TELAFİ EDEBİLİRİZ

Başkan Ertuğrul Doğan şunları söyledi: Şu anda üçüncü sıradayız. Sezon sonunda burada kalmak istiyoruz. Kupayı kazanmak istiyoruz. Son alınan mağlubiyetleri ne ben ne yönetimim ne Abdullah hoca ne de futbolcular kabulleniyor. Bunları telafi edebiliriz. Bunları yaparken doğrularımızdan şaşmayacağız. Maddi problemlerimiz var. Mali disiplinden vazgeçmeden bu durumu yönetmek zorundayız. Trabzonspor'un bunu başaracak gücü var. Trabzonsporlunun Trabzonsporlu'dan başka dostu yok. Para geldiğinde Mendy, Onuachu, Pepe'yi aldım. Para buldukça doğru şekilde transfer sürecini yürüteceğiz.

BU FORMAYA AŞIK OLANLAR OYNAYACAK

Trabzonspor'da forma aidiyeti çok önemli. Yolumuza bu formaya aşık olanlarla devam edeceğiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. İyiyken değil asıl şu anda desteğe ihtiyacımız var. Nijerya'da 4 sakat oldu, Onuachu çağırıldı. Pepe'nin gitmesini beklemiyorduk, o çağırıldı. Başkanlık makamı her türlü eleştiriye açıktır. Trabzonspor'u ekonomik anlamda uçuruma atmayacağım."

BULDUĞUM PARANIN YÜZDE 10'UNU HARCADIM

Kulübe tarihi girdiler oldu sponsorluklardan. Ertuğrul Doğan, 100 milyon Euro buldu. 100 milyon euro'yu harcayıp efsane başkan mı olmak doğru? 'En büyük başkan bizim başkan' diye bağırırdı herkes. Ben öyle başkan olmak istemiyorum. Gelen paranın ancak yüzde 10'unu harcadım. Trabzonspor'un borçlarını sıfırlayıp, şampiyon yaparsam mutlu olurum"

2 GÜN SONRA GİDECEKLERDİ!

"Sabah 09.00'da kulübe gidiyoruz, akşam kaçta bitiyor belli değil. Transferi, şampiyonlukları benden fazla isteyebilecek bir Trabzonsporlu yok. Ama bir de gerçekler var. Geldiğimizde futbolcular 3-4 aydır maaş alamıyordu. İhtar çekmiş, 2 gün sonra gidecek oyuncular vardı. Stat sponsorluğu yoktu. Bu anlaşmaları yapmadan nasıl transfer yapayım."

130 MİLYON EURO ÖDEDİK

"8 AY önce geldik. 130 milyon euro ödedik. Bunun 100 milyon euro'su karşılıksız. Yani kulübe hiçbir külfeti olmayacak. 30 milyon euro'su da yönetici desteği. Türk futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Gayrimenkul projelerine devam ediyoruz. Bu projeleri tamamladıktan sonra yeni transferler yapacağım."

1 TL GELİR YOK

"Bizim camiada uzun vade olmaz. Trabzon'da işler acele yapılır. Acele yapacağız ama doğru yapacağız. Trabzon'un evladı olarak ben buna yapmak zorundayım. Sponsorlukları buldukça önemli transferler yapacağım. Şampiyon olduk ama ekonomimiz hazır olmadığı için yanlış yapılan transferlerde yıkıldık. Normalde yıkılmazsın, toparlarsın ama bizde olmadı çünkü yapılanmamız hazır değil. Eksiğimiz, hatamız tabii ki var ama Trabzonspor'a yanlışımız olmaz."

SAHA İÇİNE LİDER LAZIM

"Taraftarın gönlünü almak zorundayız. Doğru şekilde transfer yapmak istiyoruz. 1 milyona oyuncu geliyor oynayamadan gidiyor. Genç oyunculara da para veririz ama takıma faydalı olacaksa. Saha içinde lider lazım ama sadece ismi tecrübeli oyuncu diye getirmeyiz. Performans almamız lazım. 20 yaşında bir oyuncuya 7-8 milyon Euro da verebiliriz. İleride oyuncudan ne kazanacağımız da planlıyoruz. Trabzon oyuncu getirip, geliştirip satmak zorunda"

ABDÜLKADİR KONUSU ORTADA

"Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine kulüp bakıyor. Çıkarlarımıza uygun bir teklif olursa ayrılacak. Bazı tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Durumu ortada."

BELKİ 4-5 İSİM GELECEK

Devre arası ve önümüzdeki dönem çok büyük bir değişiklik yaşanacak. Genç ve yetenekli oyuncular dışında herkesin tanıdığı isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Makul rakama geldiği an oyuncuları katmaya devam edeceğim. Olmazsa hiç katmayacağım, olursa 4-5 tane katacağım. 1 sağ bek, 2 orta saha, 1 forvet konumuz var. Çalışmalarımız sürüyor"