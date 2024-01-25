Büyük değişim yaşandı

Son olarak şampiyon kadronun önemli isimlerinden Bakasetas ayrılığı yaşanırken, Abdülkadir Ömür de veda edebilir.

Şampiyon kadro dağıldı. Süper Kupa ve şampiyonluk sevincinin yaşandığı sezona önemli katkıda bulunan Hamsik, Cornelius, Edgar İe, Nwakaeme, Djaniny, Siopis, Dorukhan Toköz, Puchacz, İsmail Köybaşı, Peres, Hugo ve Bakasetas ayrıldı. Kupalar kaldıran kadrodan ise sadece 5 isim kaldı: Uğurcan Çakır, Denswil, Visca ve Hüseyin Türkmen. Abdülkadir Ömür kadro dışı ve Berat Özdemir de kiralık olarak döndü.

İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-22 sezonundan sonra önemli bir oyuncu değişimi yaşayan Fırtına, kadro istikrarını sağlayamadı. Son 1.5 sezonda 30'a yakın oyuncu transferi gerçekleştiren Karadeniz devi yeni kadro planlamasına gidecek.

Yeni kadro planlaması Karadeniz devi, yurt içinde yapacağı transferleri ise takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak bordo-mavililer, kadrosunda düşünmediği futbolcuları değerlendirmeye alacak.

NOKTA ATIŞI TRANSFER

Karadeniz devi; stoper, forvet, sağ bek ve sol beke takviye planlıyor. Bu dönemde nokta isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fırtına, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda gerçekleştirecek. Gelen her oyuncu direkt forma giyecek.

KADRO KALİTESİ ARTACAK

Kadro kalitesini arttırmayı hedefleyen Fırtına, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceliği ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak.