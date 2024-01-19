Haberler Trabzonspor Destan yazıyor

Destan yazıyor

Trabzonspor, Manisa'yı rahat geçti. Enis Destan 2 gol ve 1 asistle Manisa FK'nın fişini çekti. Fountas yine sahne aldı. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Destan yazıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK'yı yenerek son 16 turuna kaldı. Bu sezon en büyük hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı almayı hedefleyen Karadeniz devi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden rakibi karşısında hata yapmadı. Karşılamaya damgasını vuran Enis Destan oldu. İlk golde Fountas'a asist yapan 21 yaşındaki forvet, ardından fileleri 2 defa sarsarak şov yaptı. Destan, Galatasaray derbisinde de en büyük silah olacak.

10. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçında da gol sevinci yaşayan Enis, Trendyol Süper Lig'de de 17 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1.86 boyundaki futbolcu toplamda 4 gol, 3 asiste ulaştı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, oynadığı son 7 resmi maçta mağlup olmadı. Bordo mavili takım söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etmeyi başardı. Trabzonspor bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Fırtına kupayı 10. kez kazanmayı hedefliyor.

FERNANDEZ İLK KEZ

Sezon başında Slovenya'da gerçekleştirilen kampta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fernandez, son oynanan Antalyaspor maçının kadrosunda yer almış ancak oynama fırsatı bulamamıştı. Manisa FK sınavının 46. dakikadasında oyuna giren İspanyol stoper forma siftahı yaptı.

FOUNTAS DURMUYOR

Afrika Kupası'na giden Trezeguet'nin yerine oynamaya başlayan Fountas, gollerine devam ediyor. İlk golünü kupada Çorum'a atan, ligde geçen hafta Antalya maçında siftah yapan Yunan yıldız, Manisa'yı da boş geçmedi.

DİĞER
Son dakika: Okan Buruk’un ‘joker’i Türkiye Kupası’nda geceye damga vurdu! Kerem Demirbay inanılmazı başardı…
Türkiye Yüzyılı'nda uzaya ilk adım! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! Başkan Erdoğan'dan mesaj var
G.Saray'dan flaş Angelino kararı! Gerekirse...
F.Bahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'a Rus golcü! Böyle duyurdular
Fırtına evinde turladı! (ÖZET İZLE)
Deprem mi oldu son dakika? 19 Ocak son depremler
Cuma Hutbesi Diyanet 19 Ocak 2024🤲
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Ocak rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzincan’da hedef son 8 Erzincan’da hedef son 8 01:27
Bodrum lige döndü Bodrum lige döndü 01:26
Antalya iddialı Antalya iddialı 01:25
Kaplan gönderildi Kaplan gönderildi 01:24
Tur Yiğido’nun Tur Yiğido’nun 01:24
F.Bahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro F.Bahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro 01:19
Daha Eski
Ve belli oldu! Michy Batshuayi ayrılacak mı? Ve belli oldu! Michy Batshuayi ayrılacak mı? 01:11
Transferde kıran kırana pazarlık! İşte istenen rakam Transferde kıran kırana pazarlık! İşte istenen rakam 01:03
Beşiktaş'tan Matic hamlesi! Pazarlıklar... Beşiktaş'tan Matic hamlesi! Pazarlıklar... 01:02
Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... 00:48
Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... 00:33
Galatasaray'da ayrılık TFF'ye bildirildi! Galatasaray'da ayrılık TFF'ye bildirildi! 00:32