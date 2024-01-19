Destan yazıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK'yı yenerek son 16 turuna kaldı. Bu sezon en büyük hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı almayı hedefleyen Karadeniz devi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden rakibi karşısında hata yapmadı. Karşılamaya damgasını vuran Enis Destan oldu. İlk golde Fountas'a asist yapan 21 yaşındaki forvet, ardından fileleri 2 defa sarsarak şov yaptı. Destan, Galatasaray derbisinde de en büyük silah olacak.

10. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçında da gol sevinci yaşayan Enis, Trendyol Süper Lig'de de 17 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1.86 boyundaki futbolcu toplamda 4 gol, 3 asiste ulaştı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, oynadığı son 7 resmi maçta mağlup olmadı. Bordo mavili takım söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etmeyi başardı. Trabzonspor bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Fırtına kupayı 10. kez kazanmayı hedefliyor.

FERNANDEZ İLK KEZ

Sezon başında Slovenya'da gerçekleştirilen kampta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fernandez, son oynanan Antalyaspor maçının kadrosunda yer almış ancak oynama fırsatı bulamamıştı. Manisa FK sınavının 46. dakikadasında oyuna giren İspanyol stoper forma siftahı yaptı.

FOUNTAS DURMUYOR

Afrika Kupası'na giden Trezeguet'nin yerine oynamaya başlayan Fountas, gollerine devam ediyor. İlk golünü kupada Çorum'a atan, ligde geçen hafta Antalya maçında siftah yapan Yunan yıldız, Manisa'yı da boş geçmedi.