Büyük rezalet! Sözleşmesi feshedilecek...

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç çok büyük tepki çekti. 28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve İsrail'in simgesi davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti. Futbolseverler, Jehezkel'in binlerce çocuğun öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Antalyaspor Kulübü, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."

MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR

Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe şunları söyledi: "Fotoğrafı gördüm. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın, savunmasını alacağız ve sözleşmesini feshedeceğiz. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir."

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Jehezkel, daha Antalyaspor'un Gaziantep deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememişti. Bunun üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmış sonra dönmüştü.