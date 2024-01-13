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Onuachu şoku

Trabzonspor’un 2.01’lik forveti Afrika Kupası için davet aldı. Trezeguet ve Pepe’den sonra Onuachu’nun da Nijerya Milli Takımı’na çağrılması can sıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Onuachu şoku

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası sıkıntısı sürüyor. Bordo-mavililer, Mısırlı Trezeguet ve Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'nin ardından Nijeryalı golcüsü Onuachu'dan da bir süre ayrı kalacak. Nijerya'da daha önce davet edilen Sadiq Umar'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Onuachu'nun alındığı açıklandı.

Trezeguet ve Pepe gibi hücum hattındaki etkili oyuncularından ayrı kalmanın sıkıntısını yaşayan Trabzonspor'da Onuachu'ya gelen davet can sıktı. Son olarak Samsunspor maçında fileleri havalandıran ve Trendyol Süper Lig'de gol sayısını 9'a yükselten Onuachu, bir sürpriz olmazsa; ligde Antalyaspor, Galatasaray ve büyük ihtimalle Çaykur Rize maçlarında görev alamayacak. Bu sayı daha da artabilir.

PEPE SAHNE ALACAK

Pepe sahne alacak Fildişi Sahilleri'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası bugün start alacak. Açılış maçında bu akşam A Grubu'nda TSİ 23.00'te Fildişi Sahili ve Gine-Bissau karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda Pepe'li Fildişi Sahili'nin yanı sıra Onuachu'lu Nijerya, Ekvador Ginesi ve Gine-Bissau mücadele ediyor. Nijerya ilk maçını 14 Ocak'ta Ekvador Ginesi ile oynadıktan sonra, 18 Ocak'ta Fildişi Sahilleri ve 22 Ocak'ta ise Gine-Bissau ile karşılaşacak.

DERBİDE YOKLAR

Onuachu, Pepe ve Trezeguet'nin yokluğunda önemli maçlara çıkacak. Bu maçlardan biri de gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisi olacak. İşte yıldızların kaçıracağı maçlar:

12 GOLLÜK KATKI

Sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Onuachu, ligde 15 maçta görev aldı. 29 yaşındaki yıldız bu periyotta 9 gol attı, 3 kez de asist yaptı.

Antalyaspor (D)

Manisa FK (Türkiye Kupası)

Galatasaray

Rizespor (D)

Kasımpaşa (Nijerya son 16 turuna kalırsa)

Beşiktaş (D) (Nijerya çeyrek finale kalırsa)

Hatayspor (Nijerya finale kalırsa)

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