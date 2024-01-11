Haberler Trabzonspor Hedef 3 puan! İşte Trabzonspor'un Samsunspor maçı 11'i

Hedef 3 puan! İşte Trabzonspor'un Samsunspor maçı 11'i

Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Akyazı’da kırmızı-beyazlıları konuk edecek. Sahasında Kayseri ve Başakşehir’i yenemeyen bordo-mavililerde hedef 3 puan. Teknik direktör Avcı ve öğrencileri taraftara galibiyet hediye etmeyi planlıyor. Deneyimli hoca sahaya sürecği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Samsunspor maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Hedef 3 puan! İşte Trabzonspor'un Samsunspor maçı 11'i

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın dönüşüyle birlikte basamakları bir bir tırmanan ve 3. sıraya yerleşen Trabzonspor bugün sahasında Samsunspor'u konuk edecek. 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Fırtına, Avcı yönetiminde puanları daha çok deplasmanda topladı. Usta hoca, iç sahada da benzer performans sergilemek için kurmaylarıyla daha dik ve baskın oynayacak taktikler üzerinde çalışıyor. Fırtına son 2 iç saha maçında galibiyet alamadı. Kayserispor'a 1-0 kaybederken, Başakşehir ile de 1-1'lik eşitliği bozamadı. Samsunspor maçıyla birlikte bunu tersine çevirmeyi planlıyor.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu

Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

KAZANAN 11 SAHADA

Abdullah Avcı'nın bugün Samsunkarşısında A.Gücü deplasmanında galip gelen ilk 11'i değiştirmesi beklenmiyor. Kalede her zaman olduğu gibi Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma dörtlüsü Jens Stryger Larsen, Rayyan Baniya, Filip Benkovic ve Eren Elmalı'dan oluşacak. Önlerinde Batista Mendy ve Berat Özdemir görev yapacak. Sağ kanatta Edin Visca solda ise Fountas oynayacak. Forvet arkasında yine Anastasios Bakasetas'ı izleyeceğiz. Hücumda ise Paul Onuachu gol arayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Samsunpor'un son 5 karşılaşmada sadece 1 defa kaybettiğini hatırlatarak oyuncularından 90 dakika mücadele etmelerini istedi.

SAMSUN MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti bugünkü rakibi Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katılmışlardı.

SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da bugünkü maç öncesinde 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat. Zeki Yavru'nun sakatlığı geçti.

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