Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile istikrar peşinde

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile istikrar peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'de arzu ettiği istikrarı, takımın başında ikinci dönemini yaşayan Abdullah Avcı ile yeniden sağlamak istiyor. Deneyimli teknik adam, sergilediği performansla bordo-mavili kulüpteki ilk dönemini hatırlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:19
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile istikrar peşinde

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Deneyimli, teknik adam 12 puanla 7. sırada aldığı takımla çıktığı 10 maçta 21 puan toplayarak bordo-mavilileri 33 puanla 3. sıraya taşıdı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak ve Nenad Bjelica ile elde edemediği sonuçları deneyimli teknik adamı ikinci kez göreve getirmesiyle yakalalamaya başladı.

AYNI PUAN ORTALAMASI

Abdullah Avcı, ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçmişti. Görev yaptığı ilk 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.10'luk puan ortalamasını yakalamıştı. Deneyimli teknik adam ikinci kez göreve geldiği bordo-mavili takımda aynı sonuçları alarak 2.10'luk puan ortalamasını tekrarlamış oldu.

BJELİCA 16 MAÇTA 24 PUAN, AVCI 10 MAÇTA 21 PUAN

Geçtiğimiz sezonun son 8. haftasında göreve getirdiği Nenad Bjelica ile Trabzonspor 16 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti. Bordo-mavili takımın başında geçirdiği 176 günde 24 puan topladı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ise 10 maçta 21 puan topladı. 11 Ocak'ta sahasında konuk edeceği Samsunspor maçını kazanması halinde Bjelica'nın Karadeniz ekibinin başında topladığı puanı 90 günlük sürede yakalamış olacak.

DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Avcı'nın ikinci döneminde deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

DİĞER
Sera Tokdemir'in oğlu Boran Gencer 18 oldu! Kaleci eşi kalp krizine yenik düşmüştü
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: "Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu!
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karsdorp'tan Trabzonspor'a yeşil ışık
Fırtına'da çifte ayrılık!
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2024)
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2024)
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? 12:46
Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? 12:40
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 12:40
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? 12:32
Avcı ile istikrar peşinde Avcı ile istikrar peşinde 12:19
Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! Aboubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu! 12:16
Daha Eski
Bonucci ile ilgili flaş iddia! F.Bahçe'den önce... Bonucci ile ilgili flaş iddia! F.Bahçe'den önce... 12:14
Oliveira'dan Abdülkerim Bardakcı'ya övgü! Asterix... Oliveira'dan Abdülkerim Bardakcı'ya övgü! Asterix... 12:11
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! 11:51
Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor... Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor... 11:44
Fernando Santos'un geliş zamanı belli oldu! Fernando Santos'un geliş zamanı belli oldu! 11:42
Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması! Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması! 11:32