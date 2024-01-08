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Karsdorp'tan Trabzonspor'a yeşil ışık

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da ara transferin ilk hamlesi sağ bek olacak. Bordo-mavililer bu noktada gündemine bir süredir Roma'da forma giyen Rick Karsdorp'u aldı. İşte transferin son detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Karsdorp'tan Trabzonspor'a yeşil ışık

Türkiye'de resmi transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayacak. Trabzonspor yönetimi yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen Fırtına, yabancı kontenjanının açılmasının ardından takviyeler için harekete geçmeye hazırlanıyor. İlk etapta 8 numara ve stoper transferlerini düşünen Trabzonspor, sağ bek bölgesinde de alternatif arayışlarına yönelebilir. Bordo-mavililerin radarında, Serie A'nın güçlü ekibi Roma'da forma giyen Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp var.

2017'DEN BU YANA ROMA'DA

Jens Stryger Larsen'in ayrılması durumunda bu transferin öne çıkabileceği ifade ediliyor. Danimarkalı sağ bek Larsen ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Karadeniz devinin, Karsdorp için Roma kulübüyle pazarlık masasına oturması bekleniyor. 2017 yılından bu yana Roma'da top koşturan Karsdorp'un sözleşmesi 2025'te sona eriyor ve oyuncu devre arasında ayrılmak istiyor. Bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıkan 1.84 boyundaki Hollandalı futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi

Son 4 maçta yedek kaldı

Rick Karsdorp, Roma'da istediği kadar forma şansı bulamıyor. 18 maçta kadroya giren 28 yaşındaki savunmacı, bunların sadece 7'sinde ilk 11'de başlarken, 2'sinde ise sonradan oyuna dahil oldu. Toplamda 9 maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu özellikle son 4 maçta neredeyse yedek kulübesine hapsoldu...

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