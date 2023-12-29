Haberler Trabzonspor Ahmetcan’a yoğun ilgi

Ahmetcan’a yoğun ilgi

Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunun ardından Ajax'a sattığı eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan, liglere verilen arada tatilini geçirmek için memleketi Trabzon'a gelmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Ahmetcan’a yoğun ilgi

Burada moral ve enerji depolayan genç savunma oyuncusu önce Trabzon Yeşilyalı Mustafa İmamoğlu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ahmetcan burada büyük ilgiyle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden 20 yaşındaki futbolcu forma imzalamayı da ihmal etmedi.

FIRTINA'DA İDMAN ZAMANI

Trabzonspor'da izin bitti. Başakşehir maçının ardından 5 gün izne çıkan bordo-mavililer, bu akşam toplanacak. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 19. haftası ve 2024 yılının ilk maçında 6 Ocak'ta karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak

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