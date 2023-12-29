Ahmetcan’a yoğun ilgi

Burada moral ve enerji depolayan genç savunma oyuncusu önce Trabzon Yeşilyalı Mustafa İmamoğlu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ahmetcan burada büyük ilgiyle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden 20 yaşındaki futbolcu forma imzalamayı da ihmal etmedi.

FIRTINA'DA İDMAN ZAMANI

Trabzonspor'da izin bitti. Başakşehir maçının ardından 5 gün izne çıkan bordo-mavililer, bu akşam toplanacak. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 19. haftası ve 2024 yılının ilk maçında 6 Ocak'ta karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak