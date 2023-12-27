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Trabzonspor'da Onuachu'ya 4 İngiliz takımı talip oldu

Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiraladaığı Paul Onuachu, Trabzonspor'da kendini buldu. Nijeryalı santrfor için 4 İngiliz ekibi devreye girdi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da Onuachu'ya 4 İngiliz takımı talip oldu

Sezon başında Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu, Trabzonspor'da kendini buldu. Bordo-mavili formayla çıktığı 13 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı veren 2.01'lik forveti İngiliz ekipleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'ın gündemine aldığı belirtildi. Southampton'da gol atamayan 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonu kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde "Onuachu'yu bonservisi ile almamız mümkün değil. Yine kiralama olabilir. Oyuncu ile de görüşüyoruz" demişti.

Ligin 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu fileleri sarstı. Onuachu 8 golle zirvede. Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan, Berat ve Mendy de 1'er gol attı. Alanyaspor maçında ise Aliti topu kendi kalesine gönderdi

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