Transferde yol haritası!

Karadeniz devi, ara transfer için transfer planlamasını şekillendirdi. Yönetim kurulunun kendi içinde aldığı karar doğrultusunda oluşturulan üçlü mekanizmanın tamamının onay vermediği hiçbir oyuncu alınmayacak. Buna göre scout ekibi, teknik ekip ve yönetim kurulu içerisinden oluşturulan transfer komitesinin birlikte onayladığı futbolcular renklere bağlanacak. Scout ekibinin oyuncu izleme, teknik ekibin onay ve yeterlilik, yönetim kurulunun ise ekonomik konular üzerinde fikir beyan edeceği ve ortak bir karar verileceği ifade edildi

DEV GELİR İÇİN GERİ SAYIM

Kulüpte sezonun ikinci yarısında yapılacak ödemeler için kaynak oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda daha önce stadyum isim sponsorluk anlaşmasından 236 milyon TL+KDV ile çeşitli sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon TL'yi aşan kaynak oluşturan yönetim, ocak ayının ilk haftasında da dev bir sponsorluk anlaşması açıklayacak. Rakamın stat isim anlaşmasındaki paraya yaklaşması bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan, "Bu ciddi gelir ile kulübün kasasına çok yüklü miktarda bir giriş yapacağız" diye konuşmuştu.