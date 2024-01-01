Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Rosier bombası!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Rosier bombası!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fransız sağ beki kiralayabilir.Larsen’in İsveç ekibi Malmö’ye gitmesi halinde yerine Rosier düşünülüyor. 27 yaşındaki futbolcunun sağ bek, sol bek ve sağ kanatta oynayabilmesi avantaj. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Rosier bombası!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aynı zamanda yabancı kontenajanını da boşatmak istiyor. Jens Stryger Larsen için İsveç ekibi Malmö'den gelen teklifi değerlendiren bordo- mavili ekip, Danimarkalı sağ bekin ayrılması halinde yerine yeni bir oyuncu alma adına harekete geçti. Larsen'in sezon sonuna kadar alacağı 600 bin euro talebinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Trabzonspor, Larsen'den bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Larsen'in boşluğunu doldurmak için ise dikkat çekici bir isim gündemde: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier.

TEKNİK PATRON ABDULLAH AVCI ONAYLADI

Trabzonspor, siyah-beyazlı kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Fransız sağ beki sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Beşiktaş'ta bu dönem toplam 21 maçta 2 asist yapan 1.75 boyundaki futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Rosier'in sadece sağ bek pozisyonunda değil, aynı zamanda sol bek ve orta sahanın sağında da başarılı bir şekilde görev yapabilme yeteneği, onu Trabzonspor için çok yönlü bir seçenek haline getiriyor. Ancak tüm bu adımların atılabilmesi için öncelikle Larsen'in Malmö'ye transfer olması gerekiyor. Aksi bir durumdaysa herhangi bir sağ bek takviyesi gündeme gelmeyecek.

DİĞER
E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet
G.Saray'dan Angelino'nun yerine transfer çıkarması!
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı!
Onuachu şov yapıyor
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 00:11
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 00:11
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 00:11
Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! 00:11
Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler 00:11
Daha Eski
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 00:11
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 00:11
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 00:11
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 00:11
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 00:11
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 00:11