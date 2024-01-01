TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Rosier bombası!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aynı zamanda yabancı kontenajanını da boşatmak istiyor. Jens Stryger Larsen için İsveç ekibi Malmö'den gelen teklifi değerlendiren bordo- mavili ekip, Danimarkalı sağ bekin ayrılması halinde yerine yeni bir oyuncu alma adına harekete geçti. Larsen'in sezon sonuna kadar alacağı 600 bin euro talebinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Trabzonspor, Larsen'den bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Larsen'in boşluğunu doldurmak için ise dikkat çekici bir isim gündemde: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier.

TEKNİK PATRON ABDULLAH AVCI ONAYLADI

Trabzonspor, siyah-beyazlı kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Fransız sağ beki sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Beşiktaş'ta bu dönem toplam 21 maçta 2 asist yapan 1.75 boyundaki futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Rosier'in sadece sağ bek pozisyonunda değil, aynı zamanda sol bek ve orta sahanın sağında da başarılı bir şekilde görev yapabilme yeteneği, onu Trabzonspor için çok yönlü bir seçenek haline getiriyor. Ancak tüm bu adımların atılabilmesi için öncelikle Larsen'in Malmö'ye transfer olması gerekiyor. Aksi bir durumdaysa herhangi bir sağ bek takviyesi gündeme gelmeyecek.